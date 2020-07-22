Камбин создал Министерство по вопросам стратотраслей промышленности

Кабинет министров принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях", - отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе заседания Кабмина.