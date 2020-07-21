Политика

14:43 21.07.2020

Законопроект об обороте оружия может быть принят в первом чтении в сентябре - Верещук

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Законопроект об обороте оружия может быть принят в первом чтении в сентябре - Верещук

Законопроект №1222-1 "Об обороте оружия" может быть принят в первом чтении в сентябре 2020 года, заявила народный депутат фракции "Слуга народу" Ирина Верещук.

"Я полагаюсь на инициаторов законопроекта, который разрабатывается. У нас в чате идет оживленная дискуссия касательно того, каким должно быть законодательное поле, как нужно регулировать. Законопроект имеет номер, если я не ошибаюсь №1212 (№1222 -1 "Об обороте оружия" авторства депутатов от "Слуги народа" зарегистрирован в ВР – ИФ-У) и он уже на выходе. Если все будет хорошо, то в сентябре мы будем рассматривать его в зале в первом чтении. Я знаю, что присоединились экспертные круги, владельцы оружия, ассоциации. Надеюсь, что мы урегулируем этот вопрос в законодательном поле уже в 2020 году", - сказала Верещук журналистам во вторник.

По словам депутата, речь не идет о свободном обороте орудия, а о законодательном урегулировании выдачи разрешений на его приобретение.

"Там будут формы, то есть как можно регулировать, какие будут спецразрешения, какие будут разрешения на оружие. Речь не идет о свободном обороте оружия, речь идет о регулировании - той части, которую, к сожалению, никто проводит: верификация, онлайн-реестры, кому можно выдавать разрешение. У нас же готовится законопроект "О территориальной обороне", как его связать - это сложная задача, но она должна быть решение, Потмоу что с каждым голодом ситуация ухудшается", - добавила нардеп от "Слуги народа".

Теги: #законопроект #оружие #верещук
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