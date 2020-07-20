Политика

14:15 20.07.2020

В экономике Украины наблюдается позитивный тренд, но говорить о серьезном росте преждевременно - Разумков

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В экономике Украины наблюдается позитивный тренд, но говорить о серьезном росте преждевременно - Разумков

Экономика Украины понемногу выходит из кризиса, но говорить о ее серьезном росте преждевременно, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим позитивный тренд: если до июня выполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%. Это демонстрирует, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и во всей Европе, как и во всем мире, думаю, это, мягко говоря, рано", - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По его мнению, экономический кризис, с которым сегодня столкнулся мир, "можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны".

Теги: #коронавирус #разумков #экономика
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