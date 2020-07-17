Монобольшинство не решилось вынести на голосование языковой законопроект Бужанского из-за позиции "Евросолидарности" – нардеп Вятрович

Монобольшинство в Верховной Раде так и не решилось вынести на голосование в зал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" авторства депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского благодаря позиции фракции "Европейская солидарность" и объединению всех патриотических сил в Украине, отмечает народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

"Мы выиграли эту битву! "Слуги" не посмели принять русификаторский законопроект Бужанского, закрыли сессию и ушли на парламентские каникулы до сентября. А это значит, что с 1 сентября 2020 года, как и планировалось, 200 тысяч учеников 5-11 классов переходят на обучение на украинском языке. Это значит, что мы защитили закон о языке и закон об образовании", - написал Вятрович на своей странице в соцсети Facebook.