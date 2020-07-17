Великобритания в годовщину трагедии рейса MH17 призывает Россию к полноценному сотрудничеству для установления справедливости

В шестую годовщину крушения самолета "Малайзийских авиалиний" (Malaysia Airlines) рейса МН17 в небе над Донбассом, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призывает Россию к полноценному сотрудничеству в деле о расследовании трагедии для установления справедливости.

"Сегодня мы помним, что 6 лет назад был сбит рейс MH17, а 298 человек трагически погибли, в том числе 10 граждан Великобритании. Мы поддерживаем судебный процесс, который проходит в Нидерландах, для совершения справедливости во имя погибших и их близких, и призываем Россию к полноценному сотрудничеству", - написал Рааб на странице в Твиттере в пятницу.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (на неподконтрольной Украине территории) 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.