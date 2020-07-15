Политика

19:25 15.07.2020

Меркель обсудила с Путиным реализацию минских соглашений

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Меркель обсудила с Путиным реализацию минских соглашений

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили реализацию минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте Федерального правительства Германии.

"Канцлер Ангела Меркель позвонила сегодня президенту России Владимиру Путину. В центре внимания беседы была реализация минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии", - цитирует слова представителя федерального правительства Штефана Зайберта пресс-служба правительства Германии в среду.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщили, что основное внимание в ходе телефонного разговора Путина с Меркель было уделено ситуации на востоке Украины. "С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер". Подтверждена безальтернативность минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля..

Путин и Меркель высказались за активизацию реализации минских договоренностей и решений, принятых на саммитах "нормандской четверки", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года, "прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", сообщили в пресс-службе.

В Кремле также отметили, что разговор Путина и Меркель состоялся по инициативе германской стороны.

Теги: #рф #минские_соглашения #германия
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