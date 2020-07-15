Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

Верховная Рада назначила выборы в местные органы власти на воскресенье, 25 октября.

За соответствующее постановление № 3809 на пленарном заседании в среду проголосовало 326 народных депутатов.

Согласно тексту проекта постановления, обнародованному на сайте Верховной Рады, парламент постановил "назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов … и Киевского городского головы на воскресенье 25 октября 2020 года".

Вместе с тем, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" член парламентского Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") уточнил, что также состоятся выборы и городских голов.

"Выборы проходят в советы громад, первые выборы, которые назначит ЦИК согласно с распоряжением правительства. Очередные выборы проходят в областные советы, Киевский городской совет, в районные советы в городах. Если не будет принято новое районирование, то (пройдут – ИФ-У) очередные выборы в районы. Если это (новое разделение на районы – ИФ-У) произойдет, то тогда (там – ИФ-У) пройдут первые выборы", - сказал Безгин.

На уточняющий вопрос касательно проведения выборов городских голов, парламентарий ответил: "Везде пройдут".

Согласно принятому постановению № 3809, выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.

"В связи с невозможностью обеспечения представительства совместных интересов территориальных громад сел, поселков, и городов Донецкой и Луганской̆ областей̆, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся", - говорится в принятом постановлении.

Как сообщал ренее Безгин, для рассмотрения Радой в четверг, 16 июля, намечено внести доработанный проект постановления о создании и ликвидации районов в ряде областей Украины.