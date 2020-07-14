Отправить в отставку Сытника после принятия законопроекта о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ невозможно - Качура

В случае принятия Верховной Радой законопроекта №3133 "По повышению эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", которым устанавливаются дополнительные основания для увольнения руководителей антикоррупционных органов, отправить отставку директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника невозможно, заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Увольнение Сытника на основании этого законопроекта не произойдёт, но мы закладываем институциональные основания для того, чтобы такое увольнение однозначно произошло, если повторится подобный случай", - сказал Качура журналистам во вторник перед заседанием Верховной Рады.

Член фракции "Слуга народа" объяснил эту позицию тем, что закон не имеет обратной силы и поэтому его нормы будут распространятся уже на последующие возможные коррупционные преступления руководства органов антикоррупционной инфраструктуры.

Депутат отметил, что в случае принятия законопроекта, его нормы распространятся и на директора Государственного бюро расследований, и на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Касательно Сытника все понятно: надо проводить аудит (НАБУ - ИФ), надо давать оценку его деятельности на этой должности и нужно увольнять этого Сытника и Холодницкого (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий – ИФ)", - добавил Александр Качура.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Его авторы предлагают исправить неточности в законах "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований освобождения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.