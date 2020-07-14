МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика оккупационными силами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

"Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

"Прежде всего, я хочу выразить соболезнования близким, родственникам погибшего. Во-вторых, хочу очень четко заявить, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства", - отметил Кулеба.