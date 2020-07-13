Политика

13:41 13.07.2020

Саакашвили за локализацию IТ-услуг в Украине

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Саакашвили за локализацию IТ-услуг в Украине

Глава исполкома Национального совета реформ Михэил Саакашвили считает необходимым локализировать в Украине сферу IТ-услуг, в частности облачных сервисов.

"Мы постоянно говорим об локализации промышленности... Но IТ чем хуже? Мы должны понять: локализация существует как для индустриальная отрасль - оборудование, локомотивы или трамваи, но еще большая локализация существует и для Cloud-сервисов", - заявил он в ходе посещения дата-центра GigaCloud в Киеве в понедельник.

По мнению Саакашвили, Украине необходимо как можно скорее принять во втором чтении законопроект №2655 "Об облачных услугах" и лоббировать в нем именно украинские облачные сервисы.

"Хватит быть проходным двором для всех. Сейчас Польша открыла большую площадку Microsoft, и что это значит? Это значит, что у них будет много инвестиций, что они заставили Microsoft использовать польские ресурсы. Но что такое польские ресурсы? В основном - это украинские ресурсы. Они опять выкачают украинских айтишников, опять лучшая украинская молодежь туда уедет и не вернется", - подчеркнул глава исполкома Национального совета реформ.

По мнению Саакашвили, Украина должна активно поддерживать частный бизнес, помогать ему конкурировать, в том числе на международной арене.

В свою очередь, СЕО облачного оператора компании GigaCloud Артем Коханевич подчеркнул, что в ходе подготовки закона №2655 украинским облачным провайдерам пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны международных игроков рынка облачных услуг.

"Мы думали, что столкнемся с наиболее сильным сопротивлением со стороны вендоров серверного оборудования. Но на самом деле больше всего сопротивляются наши международные конкуренты, у которых нет резидентов в Украине, которые не заводили в нашу страну инвестиции. Со своей стороны мы хотим законодательно зафиксировать всего две основные вещи - это приоритет для госсектора покупки облачных сервисов перед покупкой железа и территориальность, чтобы железо, на котором обрабатываются госресурсы, располагалось на территории Украины", - заявил он.

По мнению Коханевича, в случае принятия Верховной Радой, законопроект "Об облачных услугах" не только поможет государству экономить за счет использования коммерческих облачных сервисов вместо закупок дорогостоящего IТ-оборудования, но и поможет позволит сохранить технологии внутри страны, не дав квалифицированным кадрам возможность уехать из страны.

Как сообщалось, Саакашвили считает необходимым лоббировать передачу максимально возможного количества государственных услуг на аутсорс частному бизнесу.

Теги: #iт #саакашвили
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