Саакашвили за локализацию IТ-услуг в Украине

Глава исполкома Национального совета реформ Михэил Саакашвили считает необходимым локализировать в Украине сферу IТ-услуг, в частности облачных сервисов.

"Мы постоянно говорим об локализации промышленности... Но IТ чем хуже? Мы должны понять: локализация существует как для индустриальная отрасль - оборудование, локомотивы или трамваи, но еще большая локализация существует и для Cloud-сервисов", - заявил он в ходе посещения дата-центра GigaCloud в Киеве в понедельник.

По мнению Саакашвили, Украине необходимо как можно скорее принять во втором чтении законопроект №2655 "Об облачных услугах" и лоббировать в нем именно украинские облачные сервисы.

"Хватит быть проходным двором для всех. Сейчас Польша открыла большую площадку Microsoft, и что это значит? Это значит, что у них будет много инвестиций, что они заставили Microsoft использовать польские ресурсы. Но что такое польские ресурсы? В основном - это украинские ресурсы. Они опять выкачают украинских айтишников, опять лучшая украинская молодежь туда уедет и не вернется", - подчеркнул глава исполкома Национального совета реформ.

По мнению Саакашвили, Украина должна активно поддерживать частный бизнес, помогать ему конкурировать, в том числе на международной арене.

В свою очередь, СЕО облачного оператора компании GigaCloud Артем Коханевич подчеркнул, что в ходе подготовки закона №2655 украинским облачным провайдерам пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны международных игроков рынка облачных услуг.

"Мы думали, что столкнемся с наиболее сильным сопротивлением со стороны вендоров серверного оборудования. Но на самом деле больше всего сопротивляются наши международные конкуренты, у которых нет резидентов в Украине, которые не заводили в нашу страну инвестиции. Со своей стороны мы хотим законодательно зафиксировать всего две основные вещи - это приоритет для госсектора покупки облачных сервисов перед покупкой железа и территориальность, чтобы железо, на котором обрабатываются госресурсы, располагалось на территории Украины", - заявил он.

По мнению Коханевича, в случае принятия Верховной Радой, законопроект "Об облачных услугах" не только поможет государству экономить за счет использования коммерческих облачных сервисов вместо закупок дорогостоящего IТ-оборудования, но и поможет позволит сохранить технологии внутри страны, не дав квалифицированным кадрам возможность уехать из страны.

Как сообщалось, Саакашвили считает необходимым лоббировать передачу максимально возможного количества государственных услуг на аутсорс частному бизнесу.