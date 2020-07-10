Тимшенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Украине в текущей ситуации нужно в корне менять всю международную политику, уверена народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Украине нужен реальный экономический патриотизм, защита прав и интересов наших граждан, наших ресурсов, наших национальных интересов, прав нашего государства на самостоятельное развитие", - заявила Тимошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Комментируя обнародованные ранее записи разговора с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, Тимошенко заявила, что обнародование записей может "шокировать разве что мелочами".

"Видимо, кого-то в стране это шокировало. Но для меня это, конечно, не стало ни шоком, ни открытием. Зная не только слова, но и действия Порошенко. И понимаем, что так называемая героическая риторика пятого президента - это фейк. И я не раз говорила, что вся его политика - это сплошной фейк", - подчеркнула Тимошенко.

Она отметила, что сдача президентом национальных интересов унижает страну.

"И хуже всего, когда эти размены, договорняки, обмены - все эти фривольные вещи происходят за счет предательства национальных интересов Украины, за счет сдачи интересов каждого украинском. И обидно, если нынешняя власть действует так же", - заявила Тимошенко.

В то же время она уверена, что со сменой президента в стране не произошло реальной смены власти.

"Из-за кулис, из-за пределов Украины кукловодят как Порошенко, так и Зеленским, и просто идет преемственность этой власти и политики. Все, что было во времена пятого президента, продолжается и сейчас", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщалось, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговора с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина. На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" Деркач сказал, что этот разговор, по его данным, состоялся 30 апреля 2015 года.

На записи слышно, как человек, с голосом похожим на голос Порошенко, говорит о том, что "проект миротворцев у наших западных партнеров большого энтузиазма не вызывает". Собеседник отвечает: "Пусть Лавров с Климкиным это обсуждают". Он также поздравляет собеседника с праздником 1 мая.