Политика

16:31 08.07.2020

Кабмин назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите госязыка

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Кабмин назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите госязыка

 Кабинет министров Украины назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду после заслушивания кандидатов.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", - написал Мокан на своей странице в социальной сети Facebook.

Креминь был подан как кандидат на должность от уполномоченного по правам человека.

Он является профессором в Николаевский национальный аграрный университет и Николаевский областной институт последипломного педагогического образования, а также почетным президентом Николаевского территориального отделения НЦ "Малая академия наук Украины". Также был депутатом Верховной Рады 8-го созыва от политической партии "Народный Фронт".

Другими кандидатами на должность языкового омбудсмена были Светлана Бронникова (кандидат от Министерством культуры и информационной политики) и Святослав Литинский (кандидат от Министерства юстиции).

Бронникова ранее работала в должности заведующей кафедрой языковой подготовки и коммуникации в публичном управлении по Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, сейчас является профессор в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Литинский является общественным деятелем, главой общественной организация "Независимые" и соавтором в проекте "Мова об'єднує".

Теги: #украинский_язык #омбудсмен #кабмин
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