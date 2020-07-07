Стефанишина в Брюсселе договорилась безотлагательно запустить экспертную миссию, которая подготовит Украину к заключению "промышленного безвиза"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи в Брюсселе договорились как можно скорее запустить экспертную миссию, которая подготовит Украину к заключению так называемого "промышленного безвиза".

"Плодотворная встреча с Оливером Варгеи. Договорились запустить как можно скорее экспертную миссию, которая подготовит Украину к заключению ACAA (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции - ИФ)", - написала Стефанишина в Twitter во вторник.

По ее словам, несмотря на COVID-19, ожидается достигнуть существенного прогресса до Саммита Украина-ЕС в октябре по большинству вопросов, таких как обновление Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, подписание Договора о Совместном авиационном пространстве с ЕС, цифровой повестке дня и участии Украины в Европейском зеленом соглашении.

Кроме того, Стефанишина отметила, что указала на важность либерализации рынка грузовых автомобильных перевозок ЕС.

"Это ключевое условие быстрого восстановления торговли. Либерализация поднимет нашу двустороннюю торговлю с ЕС и решит проблему транспортных разрешений на грузовые перевозки", - добавила вице-премьер.

Также она отметила, что Украина надеется укрепить сотрудничество с ЕС в военной сфере, присоединившись к Постоянному структурированному сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны (PESCO), участвуя в миссиях и операциях под руководством ЕС.