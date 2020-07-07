Языковой закон касается только украинского, а не русского или других языков нацменьшинств

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не касается русского или других языков нацменьшинств, для определения статуса этих языков может быть принят отдельный закон, отмечает представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе открытого слушания дела о конституционности положений языкового закона, представитель президента отметил неизменность позиции главы государства относительно украинского языка как единственного государственного.

Вениславский подчеркнул, что представление, поданное в КС, в некоторой степени искусственно привязано к языковому вопросу, так как регулирует исключительно статус украинского языка как государственного.

"Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков... Верховной Раде следует принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского и других языков нацменьшинств", сказал представитель президента в КС.

То есть, по его словам, языки нацменьшинств " являются предметом совершенно другого правового регулирования ".

В свою очередь постоянный представитель верховной Рады в КС Ольга Совгиря подчеркнула, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение венецианской комиссии по этому закону, в котором речь идёт о недопустимости дифференцированного обращения с языками нацменьшинств и предоставлении привилегии языкам ЕС.

По словам представителя парламента, регулируя языковой вопрос,не следует руководствоваться политическим контекстом, европейскими устремлениями Украины или конфликтом с РФ.

"Прошу КС обратить внимание на заключение венецианской комиссии", сказала Совгиря.

Кроме того, она указала на нарушения процедуры принятия закона как в части предварительного рассмотрения на профильном комитете, так и в части неличного голосования в сессионном зале при принятии закона.

Совгиря добавила, что Верховная Рада готова предоставить суду необходимую документацию.