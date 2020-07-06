Параметры изменений в Конституцию в части децентрализации будут едины для всей Украины

Параметры законопроекта об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации будут едиными для всех регионов страны, заявил председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и член политической подгруппы в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа - ИФ) в Минске Андрей Костин.

"Мы понимаем, что вопрос децентрализации важен для всего украинского общества и параметры этой децентрализации будут едиными для всей Украины", - сказал Костин в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Депутат добавил, что данный законопроект, который является частью обязательств Украины по Минским протоколам, сейчас находится на обсуждении различных членов гражданского общества, ассоциаций представителей местного самоуправления в рамках рабочей группы и после завершения консультаций он будет внесен в Верховную Раду.