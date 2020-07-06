Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

Принятый предыдущей каденцией Верховной Рады закон о языке не имеет право на существование, поскольку противоречит Конституции Украины и нормам международного права, заявляет первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Василий Нимченко (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

"Конституционный суд должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе", - сказал Нимченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он напомнил, что представители фракции политической партии "Оппозиционной блок" Верховной Рады восьмого созыва подготовили и передали в Конституционный суд представление о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"С точки зрения нашей Конституции, соответствия нормам международного права,… такой закон не имеет права на существование. Он противоречит Конституции", - подчеркнул народный депутат.

По словам Нимченко, закон "напрочь исключил и не обеспечил основополагающий принцип, предусмотренный ст. 10 Конституции о гарантии свободного развития, использования и защиты русского языка и языков национальных меньшинств".

Он отметил, что согласно ст. 11 Конституции государство способствует консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Нимченко подчеркнул, что Украина подписала и ратифицировала международные документы, взяв на себя обязательства по гарантии защиты языков коренных народов и национальных меньшинств.

"Наряду с государственным языком должны существовать языки национальных меньшинств. И ни в коем случае дискриминация по языковому принципу не допустима. А мы в этом законе видим, что обучение (на родном языке – ИФ), начиная с начальных классов, нарушается. Если Конституция дает право получать на родном языке среднее образование всем группам, всем народам, которые живут в Украине. И скажите, пожалуйста, почему в отношении крымских татар это предусмотрено, а в отношении русскоязычных этого нет?", - отметил Нимченко.

По словам Нимченко, противоречат Конституции и нормы, согласно которым отдельные ВУЗы при желании могут перевести часть дисциплин на официальные языки ЕС, в то время как для русского языка такой возможности не предусмотрено.

Нимченко считает, что принятие закона "по сути своей привело к дискриминации по языковому признаку миллионов граждан Украины, и это не только восток и юг, это и центр, и везде, где люди говорят на языках национальных меньшинств, однако в законодательном порядке это не учтено".

По его словам, "из-за идеологии национал-радикализма" в Украине забыли о людях, об их чести и достоинстве.

"Разве это не достоинство говорить на родном языке? У нас это гарантируется Конституцией. И если Конституция не работает, скажите, что конституционный кризис, скажите, что пришло время узурпации власти или что это диктатура правового нигилизма",- сказал народный депутат.

Как сообщалось, 7 июля в 10:00 Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.