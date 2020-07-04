Политика

09:27 04.07.2020

РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

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РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

Украина, Германия и Франция демонстрируют готовность сделать максимум для выполнения парижских договорённостей лидеров государств Нормандского формата, Российская Федерация взяла паузу для подготовки ответа на эту консолидированную позицию трех стран.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - подчеркнула украинская делегация на переговорах советников лидеров четырех государств 3 июля в Берлине, сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента.

Со своей стороны российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии, отмечается в сообщении Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России участвовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.

Переговоры продолжались 11 часов.

Теги: #рф #франция #берлин #донбасс #германия #нормандский_формат
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