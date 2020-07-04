Политика

13:33 04.07.2020

Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

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Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал он на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Верховная Рада 3 июля поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Теги: #курс #зеленский #гривна
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