Политика

19:26 03.07.2020

Турция будет главным направлением для украинских туристов в 2020 году – Кулеба на встрече с Чавушоглу

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Турция будет главным направлением для украинских туристов в 2020 году – Кулеба на встрече с Чавушоглу

Турция будет направлением номер один для украинцев, которые захотят путешествовать и провести летний отпуск в этом году за границей, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Я вас заверяю, что этим летом Турция будет направлением номер один для украинцев, которые захотят путешествовать и провести летний отпуск за границей. И мы благодарны нашим турецким партнерам за то, что они не просто открыли свои курорты, возобновили авиаперелеты, а за то, что они при этом еще прикладывают очень большие усилия для гарантирования безопасности туристов и защищают их от болезни", - сказал Кулеба на совместной с Чавушоглу пресс-конференции в Анталье в пятницу.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что прилетел на встречу самолетом, которым летели в Турцию украинские туристы.

"Из того даже, что я увидел сегодня, действительно, в Турции, здесь в Анталье, предприменяются самые серьезные меры безопасности, чтобы уберечь туриста от заражения. И я, можно сказать, на свей шкуре проверил достоверность слов моего дорогого коллеги", - добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что Украина сейчас ориентируется только на один критерий - безопасность туристов в стране их отдыха.

"У министров иностранных дел разный стран за последний месяц сформировался очень травматический опыт эвакуации своих граждан из самых разных стран мира, куда они поехали с туристической целью. И откровенно вам скажу, что повторять этот опыт не хочется, потому Украина ориентируется только на один критерий: это безопасность туристов в стране, месте их отдыха. Другие критерии нас не интересуют", - отметил он.

3-4 июля 2020 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пребывает с визитом в Турции по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.

Главы МИД Украины и Турции в пятницу провели Восьмое заседание украинского-турецкой Совместной группы стратегического планирования.

Теги: #туризм #турция #украина
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