Политика

19:11 03.07.2020

Украина и Турция подготовят соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов стран в 2020 году - Кулеба

2 мин читать
Украина и Турция подготовят соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов стран в 2020 году - Кулеба

Украина и Турция намеренны подготовить соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов Украины и Турции в 2020 году, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание Стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить его максимальным содержанием. И, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна уже быть освященной нашими лидерами", - сказал Кулеьа на совместной с министром иностранных дел Турции пресс-конференции в Анталье в пятницу.

Глава МИД отметил, что на данный момент Украина ожидает определенный позиционный документ от турецкой стороны, чтобы продолжить консультации по этому вопросу.

"Безусловно, потенциал нашей торговли является феноменальным. Я могу искренне вам сказать, что турецкие товары можно найти в любом магазинчике любого региона Украины... К сожалению, украинские товары еще не так представлены на турецком рынке, но у нас есть тоже много чего, от чего турецкие потребители и покупатели только выиграют. И мы можем открыть этот потенциал, достичь справедливого и взаимовыгодного баланса в торговле, и вывести нашу торговлю на новый горизонт путем подписания соглашения о зоне свободной торговли. И сегодня мы с моим коллегой договорились, что мы приложим максимальных усилий для того, чтобы позитивно решить этот вопрос", - подчеркнул украинский министр.

По его словам, украинские и турецкие эксперты, которые занимаются торговлей, продолжат переговоры по этому вопросу, но политические лидеры, министры иностранных дел и торговли обеих стран будут готовы принять в них участие, чтобы развязать вопросы, которые будут казаться неразрешимыми на экспертном уровне.

"С обеих сторон сейчас есть политическая воля решить все вопросы и выйти на результат, я подчеркиваю, в интересах бизнеса и экономик, как Украины, так и Турции", - добавил Кулеба.

3-4 июля 2020 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пребывает с визитом в Турции по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу. Главы МИД Украины и Турции в пятницу провели Восьмое заседание украинского-турецкой Совместной группы стратегического планирования.

Теги: #турция #торговля #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 03.07.2020
Турция будет главным направлением для украинских туристов в 2020 году – Кулеба на встрече с Чавушоглу

Турция будет главным направлением для украинских туристов в 2020 году – Кулеба на встрече с Чавушоглу

15:47 03.07.2020
Киев считает причинами выхода США из Договора по открытому небу действия РФ по слому общеевропейских режимов для контроля над вооружениями

Киев считает причинами выхода США из Договора по открытому небу действия РФ по слому общеевропейских режимов для контроля над вооружениями

14:20 03.07.2020
Несколько десятков человек ранены в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в Турции

Несколько десятков человек ранены в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в Турции

13:37 03.07.2020
На фабрике по производству фейерверков в Турции прогремел мощный взрыв

На фабрике по производству фейерверков в Турции прогремел мощный взрыв

13:31 03.07.2020
В результате масштабного ДТП в Польше с участием украинцев пострадал 31 человек, 4 - в тяжелом состоянии

В результате масштабного ДТП в Польше с участием украинцев пострадал 31 человек, 4 - в тяжелом состоянии

00:26 02.07.2020
Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

23:13 01.07.2020
Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

20:42 01.07.2020
Кулеба предложил определить приоритетами в рамках "Восточного партнерства" поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов

Кулеба предложил определить приоритетами в рамках "Восточного партнерства" поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов

18:25 01.07.2020
1 июля туроператор "ANEX Tour" отправил украинских туристов в солнечную Турцию

1 июля туроператор "ANEX Tour" отправил украинских туристов в солнечную Турцию

17:29 01.07.2020
МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада 286 голосами поддержала увольнение главы НБУ Смолия

Ермак и Резников сегодня в Берлине  проведут встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата

Москва на берлинских консультациях настаивает на определении статуса Донбасса - СМИ

Посол: выбор президента Беларуси никаким образом не повлияет на двусторонние отношения с Украиной

Великобритания считает неприемлемым использование Крыма для голосования за поправки в Конституцию РФ - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" будет инициировать аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, заявляет Верещук

Зеленский в разговоре с Конте высказал надежду на справедливое решение итальянского суда в деле Маркива

Рада 286 голосами поддержала увольнение главы НБУ Смолия

Тимошенко: В НБУ менять нужно не только фамилии, но и стратегию

Главой партии "Пропозиция" избран чиновник горсовета Днепра Пыльченко, в Совет партии вошли ряд мэров, планирует присоединиться мэр Черкасс Бондаренко

Ермак и Резников сегодня в Берлине  проведут встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата

Москва на берлинских консультациях настаивает на определении статуса Донбасса - СМИ

Посол: выбор президента Беларуси никаким образом не повлияет на двусторонние отношения с Украиной

Политику НБУ относительно низкой инфляции поддерживает абсолютное большинство украинцев - опрос

Козак снова приехал в Берлин для встречи с политсоветниками "Нормандского формата"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА