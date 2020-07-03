Украина и Турция подготовят соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов стран в 2020 году - Кулеба

Украина и Турция намеренны подготовить соглашение о свободной торговле к заседанию Стратегического совета президентов Украины и Турции в 2020 году, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы действительно настроены провести очередное заседание Стратегического совета наших президентов в этом году и хотим наполнить его максимальным содержанием. И, безусловно, соглашение о свободной торговле является одной из таких задач, которая должна уже быть освященной нашими лидерами", - сказал Кулеьа на совместной с министром иностранных дел Турции пресс-конференции в Анталье в пятницу.

Глава МИД отметил, что на данный момент Украина ожидает определенный позиционный документ от турецкой стороны, чтобы продолжить консультации по этому вопросу.

"Безусловно, потенциал нашей торговли является феноменальным. Я могу искренне вам сказать, что турецкие товары можно найти в любом магазинчике любого региона Украины... К сожалению, украинские товары еще не так представлены на турецком рынке, но у нас есть тоже много чего, от чего турецкие потребители и покупатели только выиграют. И мы можем открыть этот потенциал, достичь справедливого и взаимовыгодного баланса в торговле, и вывести нашу торговлю на новый горизонт путем подписания соглашения о зоне свободной торговли. И сегодня мы с моим коллегой договорились, что мы приложим максимальных усилий для того, чтобы позитивно решить этот вопрос", - подчеркнул украинский министр.

По его словам, украинские и турецкие эксперты, которые занимаются торговлей, продолжат переговоры по этому вопросу, но политические лидеры, министры иностранных дел и торговли обеих стран будут готовы принять в них участие, чтобы развязать вопросы, которые будут казаться неразрешимыми на экспертном уровне.

"С обеих сторон сейчас есть политическая воля решить все вопросы и выйти на результат, я подчеркиваю, в интересах бизнеса и экономик, как Украины, так и Турции", - добавил Кулеба.

3-4 июля 2020 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пребывает с визитом в Турции по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу. Главы МИД Украины и Турции в пятницу провели Восьмое заседание украинского-турецкой Совместной группы стратегического планирования.