Политика

12:35 03.07.2020

Козак снова приехал в Берлин для встречи с политсоветниками "Нормандского формата"

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Козак снова приехал в Берлин для встречи с политсоветниками "Нормандского формата"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в пятницу в Берлине встретится с политсоветниками "Нормандского формата", одной из главных тем встречи станет политическое урегулирование на Донбассе.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "Нормандского формата", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в ФРГ.

В свою очередь источник в российской делегации сообщил "Интерфаксу", что "предметом встречи представителей стран "Нормандской четверки" станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".

Козак уже посещал Берлин в середине мая, где обсуждал урегулирование на Донбассе с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Теги: #козак #нормандський_формат
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