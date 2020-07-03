Козак снова приехал в Берлин для встречи с политсоветниками "Нормандского формата"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в пятницу в Берлине встретится с политсоветниками "Нормандского формата", одной из главных тем встречи станет политическое урегулирование на Донбассе.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "Нормандского формата", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в ФРГ.

В свою очередь источник в российской делегации сообщил "Интерфаксу", что "предметом встречи представителей стран "Нормандской четверки" станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".

Козак уже посещал Берлин в середине мая, где обсуждал урегулирование на Донбассе с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.