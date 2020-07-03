Политика

11:53 03.07.2020

Американские конгрессмены призвали Зеленского сохранить диалог с инвесторами ВИЭ на основе консенсуса

2 мин читать
Американские конгрессмены призвали Зеленского сохранить диалог с инвесторами ВИЭ на основе консенсуса

Представители конгресса США призвали президента Украины Владимира Зеленского провести реструктуризацию законодательства о поддержке возобновляемой энергетики на основе достижения консенсуса с инвесторами.

"Просим вас и в дальнейшем поддерживать этот консенсусный подход в переговорах как с инвесторами солнечной и ветрогенерации, так и с субъектами промышленности в процессе принятия решений реструктуризировать законодательство, которое послужило основой для их инвестиций", – говорится в письме к главе государства членов Конгресса США Марси Каптур и Майка Квигли от 2 июля, обнародованном на сайте Американско-украинского делового совета (USUBC).

Согласно тексту письма, компании США и других стран, инвестируя средства в отрасль ВИЭ на основе законодательства, которое сейчас подлежит реструктуризации, рассчитывали, что следующие правительства будут придерживаться законов, принятых их предшественниками.

"Поддержка целостности этого подхода (в переговорах с инвесторами – ИФ) была бы признана существенным достижением и усилила бы авторитет Украины в привлечении дальнейших прямых иностранных инвестиций в ее энергетический сектор и другие сектора экономики", – говорится в письме.

При этом конгрессмены отметили важность привлечения к процессу переговоров с инвесторами Секретариата Энергетического сообщества.

Каптур и Квигли обратили внимание, что Европейский банк реконструкции и развития, в котором США являются ведущим акционером, предоставил или одобрил финансирование в размере $0,6 млрд на проекты по ВИЭ, а Международная финансовая корпорация инвестировала $0,4 млрд в финансирование и страхование от политических рисков ветроэнергетического проекта.

Кроме того, они привели примеры инвестирования частного американского капитала в сектор ВИЭ, в частности компанией GE Wind Energy, поставляющей в Украину ветроустановки общей производственной мощностью 275 МВт.

"Мы надеемся сотрудничать с Украиной для расширения инвестиционных возможностей в ведущих отраслях энергетики, включая солнечную и ветроэнергетику, биотопливо, гидроэнергетику и геотермальную энергетику", – подчеркнули конгрессмены.

Как сообщалось, Верховная Рада включила в повестку дня текущей сессии законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий, в частности, снижение "зеленого" тарифа для СЭС и ВЭС. Проект законопроекта был разработан на основе Меморандума, заключенного между правительством и представителями отрасли ВИЭ в рамках медиации Европейского Энергосообщества.

Теги: #сша #виэ #энергетика #конгрессмены #инвесторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 03.07.2020
Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

08:25 03.07.2020
Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

07:08 03.07.2020
Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил санкции против КНР из-за Гонконга

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил санкции против КНР из-за Гонконга

14:48 02.07.2020
Посольство США: Продолжение использования РФ моста в Керченском проливе - еще одна причина сохранения сильных санкций

Посольство США: Продолжение использования РФ моста в Керченском проливе - еще одна причина сохранения сильных санкций

07:39 02.07.2020
Сенат США отклонил поправку о выводе войск из Афганистана

Сенат США отклонил поправку о выводе войск из Афганистана

03:44 02.07.2020
Новое соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой вступает в силу - Белый дом

Новое соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой вступает в силу - Белый дом

23:13 01.07.2020
Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

19:21 01.07.2020
Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

07:27 01.07.2020
Трамп: Я все больше злюсь на Китай из-за распространения коронавируса

Трамп: Я все больше злюсь на Китай из-за распространения коронавируса

06:44 01.07.2020
Американские сенаторы включили санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета

Американские сенаторы включили санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Великобритания считает неприемлемым использование Крыма для голосования за поправки в Конституцию РФ - посольство

Евродепутат фон Крамон призвала Еврокомиссию отреагировать на "политическое давление" со стороны президента Зеленского на независимые госинституты

Ермак и Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Зеленского

Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам состоится в пятницу – Арахамия

В ЕС назвали "тревожным сигналом" сообщение об отставке главы НБУ – заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Политику НБУ относительно низкой инфляции поддерживает абсолютное большинство украинцев - опрос

Козак снова приехал в Берлин для встречи с политсоветниками "Нормандского формата"

Великобритания считает неприемлемым использование Крыма для голосования за поправки в Конституцию РФ - посольство

Евродепутат фон Крамон призвала Еврокомиссию отреагировать на "политическое давление" со стороны президента Зеленского на независимые госинституты

Евродепутат фон Крамон призвала Еврокомиссию отреагировать на "политическое давление" со стороны президента Зеленского на независимые госинституты

ЕС стремится к соглашению по Brexit, но "не любой ценой" - фон дер Ляйен

Кабмин уволил Малашкина с должности главы Госэнергонадзора, назначив первого замглавы инспекции Боднара врио руководителя

Ермак и Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Зеленского

Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам состоится в пятницу – Арахамия

Россия по-прежнему нарушает права человека в Крыму, заявляют в ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА