Американские конгрессмены призвали Зеленского сохранить диалог с инвесторами ВИЭ на основе консенсуса

Представители конгресса США призвали президента Украины Владимира Зеленского провести реструктуризацию законодательства о поддержке возобновляемой энергетики на основе достижения консенсуса с инвесторами.

"Просим вас и в дальнейшем поддерживать этот консенсусный подход в переговорах как с инвесторами солнечной и ветрогенерации, так и с субъектами промышленности в процессе принятия решений реструктуризировать законодательство, которое послужило основой для их инвестиций", – говорится в письме к главе государства членов Конгресса США Марси Каптур и Майка Квигли от 2 июля, обнародованном на сайте Американско-украинского делового совета (USUBC).

Согласно тексту письма, компании США и других стран, инвестируя средства в отрасль ВИЭ на основе законодательства, которое сейчас подлежит реструктуризации, рассчитывали, что следующие правительства будут придерживаться законов, принятых их предшественниками.

"Поддержка целостности этого подхода (в переговорах с инвесторами – ИФ) была бы признана существенным достижением и усилила бы авторитет Украины в привлечении дальнейших прямых иностранных инвестиций в ее энергетический сектор и другие сектора экономики", – говорится в письме.

При этом конгрессмены отметили важность привлечения к процессу переговоров с инвесторами Секретариата Энергетического сообщества.

Каптур и Квигли обратили внимание, что Европейский банк реконструкции и развития, в котором США являются ведущим акционером, предоставил или одобрил финансирование в размере $0,6 млрд на проекты по ВИЭ, а Международная финансовая корпорация инвестировала $0,4 млрд в финансирование и страхование от политических рисков ветроэнергетического проекта.

Кроме того, они привели примеры инвестирования частного американского капитала в сектор ВИЭ, в частности компанией GE Wind Energy, поставляющей в Украину ветроустановки общей производственной мощностью 275 МВт.

"Мы надеемся сотрудничать с Украиной для расширения инвестиционных возможностей в ведущих отраслях энергетики, включая солнечную и ветроэнергетику, биотопливо, гидроэнергетику и геотермальную энергетику", – подчеркнули конгрессмены.

Как сообщалось, Верховная Рада включила в повестку дня текущей сессии законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий, в частности, снижение "зеленого" тарифа для СЭС и ВЭС. Проект законопроекта был разработан на основе Меморандума, заключенного между правительством и представителями отрасли ВИЭ в рамках медиации Европейского Энергосообщества.