Политика

14:14 01.07.2020

Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта об отмене люстрации для чиновников Компартии

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Кабинет министров Украины отложил на неделю рассмотрение законопроекта об отмене люстрации для чиновников Коммунистической партии.

Указанный проект закона был в повестке дня заседания правительства на среду, но по представлению министра юстиции Украины Дениса Малюськи его сняли с рассмотрения для дальнейшей доработки на протяжении недели.

В частности, законопроектом предлагается отменить запреты, предусмотренные законом "Об очищении власти" в отношении лиц, которые были выбраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, Компартии Украины, Компартии другой союзной Республики бывшего СССР, начиная с должности секретаря районного комитета и выше, а также, которые были выбраны и работали на руководящих должностях, начиная с должности секретаря ЦК ЛКСМУ и выше.

Также законопроект предлагает определить, что органом, уполномоченным на обеспечение проведения проверки, предусмотренной законом "Об очищении власти (люстрации)", является Комиссия по очищению власти.

Комиссия является государственным коллегиальным органом, которая в том числе, уполномочена на досудебное урегулирование споров, которые возникают при реализации закона о люстрации.

В состав Комиссии входят: три лица, которые предложены общественными объединениями и отобраны по результату открытого и прозрачного конкурса, а также два лица, определенные Кабмином.

Срок полномочий членов Комиссии составляет три года, а один и тот же человек может быть членом Комиссии два срока подряд.

Законопроектом определено, что функционирование деятельности комиссии и ее членов может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи.

Теги: #люстрация #законопроект #кпу #кабмин
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