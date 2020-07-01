Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта об отмене люстрации для чиновников Компартии

Кабинет министров Украины отложил на неделю рассмотрение законопроекта об отмене люстрации для чиновников Коммунистической партии.

Указанный проект закона был в повестке дня заседания правительства на среду, но по представлению министра юстиции Украины Дениса Малюськи его сняли с рассмотрения для дальнейшей доработки на протяжении недели.

В частности, законопроектом предлагается отменить запреты, предусмотренные законом "Об очищении власти" в отношении лиц, которые были выбраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, Компартии Украины, Компартии другой союзной Республики бывшего СССР, начиная с должности секретаря районного комитета и выше, а также, которые были выбраны и работали на руководящих должностях, начиная с должности секретаря ЦК ЛКСМУ и выше.

Также законопроект предлагает определить, что органом, уполномоченным на обеспечение проведения проверки, предусмотренной законом "Об очищении власти (люстрации)", является Комиссия по очищению власти.

Комиссия является государственным коллегиальным органом, которая в том числе, уполномочена на досудебное урегулирование споров, которые возникают при реализации закона о люстрации.

В состав Комиссии входят: три лица, которые предложены общественными объединениями и отобраны по результату открытого и прозрачного конкурса, а также два лица, определенные Кабмином.

Срок полномочий членов Комиссии составляет три года, а один и тот же человек может быть членом Комиссии два срока подряд.

Законопроектом определено, что функционирование деятельности комиссии и ее членов может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи.