Политика

12:19 01.07.2020

Премьер Джонсон выступил против планов Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан

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Премьер Джонсон выступил против планов Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан

Премьер-министр Израиля Борис Джонсон заявил, что планы Израиля частично аннексировать Западный берег реки Иордан не помогут в обеспечении безопасности этой страны, и что эта инициатива не является законной.

"Я опасаюсь, что эти предложения потерпят неудачу при выполнении цели защитить израильские границы, и что (предложения - ИФ) вступят в противоречие с долгосрочными интересами Израиля", - говорится в статье премьера для израильской газеты "Едиот ахронот".

"Аннексия будет представлять собой нарушение международного права", - отметил он.

По словам премьера, аннексия при этом подорвет успехи, достигнутые Израилем в налаживании отношений с арабскими и исламскими странами.

В то же время Джонсон заверил, что является "защитником Израиля", поэтому не может не опасаться последствий возможной аннексии части палестинских территорий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал уже 1 июля начать аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину, в рамках плана ближневосточного урегулирования, обнародованного в январе президентом США Дональдом Трампом. Но для этого шага в соответствии с достигнутой при формировании коалиционного правительства Израиля договоренностью должно быть получено одобрение Вашингтона.

Между тем, по данным израильских СМИ, в Вашингтоне разнятся мнения о том, как должна быть проведена аннексия территорий.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит совместную работу с США над вопросом объявления суверенитета над еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, отмечало издание The Times of Israel, Нетаньяху указал на то, что финального решения относительно проведения аннексии 1 июля, как это планировалось изначально, еще нет.

До этого Нетаньяху заявлял, что реализация плана по распространению суверенитета на часть Западного берега реки Иордан и Иорданскую долину должна начаться 1 июля, и что силовые структуры страны приступают к практической подготовке операции.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной. Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

Теги: #великобритания #джонсон #израиль
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