Политика

13:38 30.06.2020

Вице-премьер Стефанишина о диалоге с Венгрией: пространство для консенсуса есть

2 мин читать
Вице-премьер Стефанишина о диалоге с Венгрией: пространство для консенсуса есть

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что в диалоге с Венгрией Украина не будет сдавать интересы или идти на уступки в стратегически важных вопросах, но отмечает, что пространство для консенсуса есть.

"Ключевое, что сейчас диалог есть. Диалог на дипломатическом уровне обеспечивает, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Я думаю, важно говорить о том, что сейчас этот диалог запущен, то, очевидно, что он не будет завершен с какими-то негативными факторами для Украины. Никто не настроен на то, чтобы сдавать какие-то интересы или идти на уступки в стратегически важных вопросах, но я думаю, что есть пространство для консенсуса", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер отметила, что последний месяц показывает, что диалог Украины и Венгрии гораздо шире, чем только вопрос Комиссии Украина-НАТО.

"Несколько недель назад Украина стала участницей Программы расширенных возможностей НАТО, и Венгрия так же, как все страны Альянс, не возразила против присоединения Украины к этой программе. Это говорит о том, что когда речь идет о стратегических важные решения, здесь мы имеем поддержку", - констатировала она.

Стефанишина подчеркнула, что наряду с тем, что остается политически заблокированным инструмент Комиссии, Украина видит ощутимые сдвиги в целом в диалоге с Венгрией.

Как сообщалось, в ходе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудили перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля текущего года.


Полный текст интервью с вице-премьером Стефанишиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #стефанишина #венгрия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 30.06.2020
Стефанишина анонсировала начало диалога об обновлении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в конце июля

Стефанишина анонсировала начало диалога об обновлении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в конце июля

13:08 30.06.2020
Стефанишина допускает, что подписания договоров в рамках "промышленного безвиза" может в 2021 году и не быть

Стефанишина допускает, что подписания договоров в рамках "промышленного безвиза" может в 2021 году и не быть

12:53 30.06.2020
Вице-премьер Стефанишина: О сворачивании реформы госуправления речь не идет

Вице-премьер Стефанишина: О сворачивании реформы госуправления речь не идет

12:00 30.06.2020
Вопрос снятия роуминговых ограничений с ЕС не является приоритетным - вице-премьер Стефанишина

Вопрос снятия роуминговых ограничений с ЕС не является приоритетным - вице-премьер Стефанишина

11:33 30.06.2020
В арбитражном процессе с ЕС по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка остался последний этап - вице-премьер Стефанишина

В арбитражном процессе с ЕС по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка остался последний этап - вице-премьер Стефанишина

11:22 30.06.2020
Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС, если в том будет необходимость, уверена Стефанишина

Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС, если в том будет необходимость, уверена Стефанишина

09:52 30.06.2020
Показатели Украины по заболеваемости коронавирусом пока не позволяют активно включаться в диалог по открытию границ – вице-премьер Стефанишина

Показатели Украины по заболеваемости коронавирусом пока не позволяют активно включаться в диалог по открытию границ – вице-премьер Стефанишина

09:24 30.06.2020
Украина стремится присоединиться к Стратегии ЕС по вакцинации от Covid-19 - вице-премьер Стефанишина

Украина стремится присоединиться к Стратегии ЕС по вакцинации от Covid-19 - вице-премьер Стефанишина

09:45 29.06.2020
На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

14:53 25.06.2020
Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками на Тисе - глава МИД

Венгрия готова помочь Украине в борьбе с паводками на Тисе - глава МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стефанишина анонсировала начало диалога об обновлении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в конце июля

Ни "Слуга народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали - Разумков

Третьякова утверждает, что кампания по ее дискредитации заказали ОПЗЖ и ФПУ

Представители СМИ и общественных организаций призвали Раду отклонить законопроект "О медиа" как нарушающий право на свободу слова

Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС, если в том будет необходимость, уверена Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен за несколько дней по полной процедуре - спикер

Ни "Слуга народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали - Разумков

Нардепы Молоток, Рудик, Лабазюк и Поляков вошли в группу "За будущее"

Третьякова утверждает, что кампания по ее дискредитации заказали ОПЗЖ и ФПУ

Порошенко призывает власть немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье и восстановить разрушенное стихией жилье

Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужно предоставить уже сейчас

Представители СМИ и общественных организаций призвали Раду отклонить законопроект "О медиа" как нарушающий право на свободу слова

Уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия на 10% - опрос Центра Разумкова

Большинство украинцев негативно оценивают ситуацию в стране – опрос Центра Разумкова

У Зеленского по-прежнему самый высокий президентский рейтинг – опрос Центра Разумкова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА