Вице-премьер Стефанишина о диалоге с Венгрией: пространство для консенсуса есть

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что в диалоге с Венгрией Украина не будет сдавать интересы или идти на уступки в стратегически важных вопросах, но отмечает, что пространство для консенсуса есть.

"Ключевое, что сейчас диалог есть. Диалог на дипломатическом уровне обеспечивает, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Я думаю, важно говорить о том, что сейчас этот диалог запущен, то, очевидно, что он не будет завершен с какими-то негативными факторами для Украины. Никто не настроен на то, чтобы сдавать какие-то интересы или идти на уступки в стратегически важных вопросах, но я думаю, что есть пространство для консенсуса", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер отметила, что последний месяц показывает, что диалог Украины и Венгрии гораздо шире, чем только вопрос Комиссии Украина-НАТО.

"Несколько недель назад Украина стала участницей Программы расширенных возможностей НАТО, и Венгрия так же, как все страны Альянс, не возразила против присоединения Украины к этой программе. Это говорит о том, что когда речь идет о стратегических важные решения, здесь мы имеем поддержку", - констатировала она.

Стефанишина подчеркнула, что наряду с тем, что остается политически заблокированным инструмент Комиссии, Украина видит ощутимые сдвиги в целом в диалоге с Венгрией.

Как сообщалось, в ходе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудили перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля текущего года.



Полный текст интервью с вице-премьером Стефанишиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".