Политика

20:34 25.06.2020

Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

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Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, для чего нужно укреплять международную солидарность вокруг Украинского государства, заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

В интервью писателю, и волонтеру Сергею Жадану в эфире волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" Порошенко поделился впечатлениями от встреч с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нормандского формата и еще раз подчеркнул, что именно российский президент несет ответственность за войну против Украины.

"Я постоянно видел его (Путина – ИФ-У) глаза, но в составе Нормандского формата, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел. Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы ворвались российские десантники в августе 2014-го", - напомнил пятый президент Украины.

"Я был твердо убежден - общими усилиями мы способны победить. Не только и не столько на поле боя. Не только и не столько военной силой - хотя не имея современной прочной, патриотичной, профессиональной армии, это будет сделать невозможно. Но вдобавок к этому нам нужны были санкции. И они были введены именно за нарушение выполнения Минских договоренностей - именно со стороны России. Для этого нам нужна была международная солидарность, когда весь мир объединился против Путина, поддерживая Украину", - отметил Порошенко.

Украинский политик подчеркнул, что на сегодняшний день, когда упала цена на нефть, когда в России глубокий кризис с 5 процентным падением ВВП, когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки", - есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и с Донбасса, и из Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров".

Порошенко подчеркнул, что Путин понимает только язык санкций: "Мира нет. Желание мира - тоже нет. Но он понимает, когда есть общее мировое давление, которое требует устранить нарушения международного права".

Лидер "Евросолидарности" также напомнил, что его команде удалось впервые в истории добиться в международных судах применения конвенций ООН против страны-агрессора. "…Это было относительно агрессии Российской Федерации против военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. И это было относительно нарушения конвенции по финансированию терроризма, когда российские террористические подразделения ворвались на нашу территорию. И непосредственную ответственность за нарушение международного права несет лично президент РФ Путин", - отметил Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что мир на базе международного права будет достигнут в случае, когда российские вооруженные формирования будут выведены за территорию Украины.

"С применением, кстати, миротворческих подразделений, базирующихся на решении Совета безопасности ООН, потому что это обеспечит выдавливание с украинской территории оккупационных российских войск. Разоружение незаконных вооруженных формирований, выбрасывание тяжелой техники и артиллерии за участок российско-украинской границы, потому что именно это указано в качестве приоритетных вопросов по безопасности в характеристиках Минских договоренностей, где и стоит подпись - обязательства Путина как непосредственного участника вооруженной агрессии против Украины", - резюмировал Порошенко .

Радио "Тризуб ФМ" создано врачами-добровольцами, которые в прифронтовой Карловке вблизи оккупированного Донецка организовали стоматологическую помощь бойцам ВСУ. Радиостанция вещает в зоне проведения операции Объединенных сил и на временно оккупированной территории. Известный украинский культурный деятель, музыкант Сергей Жадан в эти дни ведет прямые эфиры радио "Тризуб FM".

Теги: #крым #россия #украина #донбасс
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