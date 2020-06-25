Местные выборы должны стать возможностью для молодежи прийти в местное самоуправление - Гройсман

Выборы в органы местного самоуправления, запланированные на осень, должны стать возможностью для молодежи прийти в местную власть и включиться в процессы принятия решений по развитию территорий, считает экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Молодые люди - это не будущее, а настоящее Украины. И от того, насколько молодежь будет активной и включенной в процессы принятия решений, в том будет ответ на вопрос, какой будет Украина. У нас много вызовов, но родилось прекрасное поколение, которое открыто для мира, и которое имеет большой потенциал", - заявил Гройсман на ZOOM-конференции "Молодежь в жизни громады".

Он отметил, что именно местное самоуправление - единственное правильное начало для людей, которые готовы демонстрировать новое качество политики.

"И в Киеве, и в маленьком городке живут люди, которые хотят одного: иметь доступ к необходимым услугам, чтобы полноценно развивать себя и свои семьи, иметь достойные условия жизни. Так что политический путь надо начинать с местного самоуправления. Каждой громаде нужны молодые и активные. И мы (опытные политики) должны обеспечить и поддержать приход такой молодежи - на местных выборах, чтобы молодежь стала активным участником политики", - подчеркнул Гройсман.