Политика

13:22 25.06.2020

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

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Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинства и образования, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы договорились, что комиссия (по вопросам национальных меньшинств - ИФ) встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время, и я гарантировал, дал свое слово Петеру, что мы эту встречу проведем, и наши сопредседатели проведут очень тщательный осмотр ситуации с защитой прав лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения для нашего движения вперед и устранения недоразумений", - сказал он на совместном с главой МИД Венгрии Петером Сийярто брифинге в Киеве в четверг.

По словам Кулебы, также главы МИД согласовали дальнейшие шаги о проведении заседания рабочей группы по вопросам образования.

"Это третья структура, которая должна провести свою встречу до визита премьер-министра Орбана в Украину", - добавил он.

Министр отметил, что украинская сторона настроена на проведение саммита премьер-министра Венгрии Орбана и президента Украины Зеленского в июле.

"Главное для нас сейчас - подготовить по-настоящему содержательную встречу лидеров, Не встречу ради встречи, а встречу ради новой страницы в украинско-венгерских отношениях", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 25 июня в Киеве проходит четвертое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Теги: #венгрия #кулеба #украина #сийярто
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