Денисова в КС о законе о люстрации: норма коллективной ответственности противоречит Конституции
Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова в Конституционной суде Украины на слушании дела о конституционности закона "Об очищении власти" указала на ряд неконституционных, по ее мнению, положений закона о люстрации.
Как передает во вторник корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", уполномоченный Верховной Рады выступила в КС как привлеченный участник.
"Политические принципы не могут быть использованы в качестве основания (для люстрации)", - сказала Денисова, озвучивая свою позицию по конституционным ходатайствам.
По ее словам, необходимо разграничивать в люстрации юридическую и политическую ответственность.
При этом Денисова отметила, что принципы презумпции невиновности в законе о люстрации от 2014 года не действуют - "все основано на факте занятия должности".
Она обратила внимание на то, что много люстрированных обратились в суды с требованиями сатисфакции, и суды становятся на сторону истцов.
"Некоторые суды приостанавливают рассмотрение, ждут решения Конституционного суда", добавила Денисова.
"Норма коллективной ответственности противоречит Конституции", - заявила омбудсмен, отметив также, что нарушена защита приватности при проведении люстрационные процедур.