Денисова в КС о законе о люстрации: норма коллективной ответственности противоречит Конституции

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова в Конституционной суде Украины на слушании дела о конституционности закона "Об очищении власти" указала на ряд неконституционных, по ее мнению, положений закона о люстрации.

Как передает во вторник корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", уполномоченный Верховной Рады выступила в КС как привлеченный участник.

"Политические принципы не могут быть использованы в качестве основания (для люстрации)", - сказала Денисова, озвучивая свою позицию по конституционным ходатайствам.

По ее словам, необходимо разграничивать в люстрации юридическую и политическую ответственность.

При этом Денисова отметила, что принципы презумпции невиновности в законе о люстрации от 2014 года не действуют - "все основано на факте занятия должности".

Она обратила внимание на то, что много люстрированных обратились в суды с требованиями сатисфакции, и суды становятся на сторону истцов.

"Некоторые суды приостанавливают рассмотрение, ждут решения Конституционного суда", добавила Денисова.

"Норма коллективной ответственности противоречит Конституции", - заявила омбудсмен, отметив также, что нарушена защита приватности при проведении люстрационные процедур.