Политика

09:35 23.06.2020

В США признали еще четыре китайских СМИ пропагандистскими

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В США признали еще четыре китайских СМИ пропагандистскими

США в понедельник признали четыре СМИ Китая пропагандистскими ("иностранными миссиями"), сообщил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"С целью обеспечения большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США, я распорядился определить четыре дополнительных пропагандистских СМИ КНР как иностранные миссии", - написали Помпео в Twitter.

В заявлении Госдепартамента говорится, что этот статус придан Центральному телевидению Китая, газетам "Жэньминь жибао" и The Global Times, а также информационному ресурсу China News Service.

В госдепе отметили, что эти субъекты соответствуют определению иностранной миссии в соответствии с Законом об иностранных представительствах, это означает, что они "в значительной степени принадлежат или эффективно контролируются" иностранным правительством, то есть, в этом случае, правительством КНР.

"Это абсурдное решение, - написал в Twitter главный редактор Global Times Ху Сицзинь. - Отношения между США и Китаем стали настолько напряженными, что пострадало такое ориентированное на рынок СМИ, как Global Times. Это вызывает сожаление".

При этом в заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что такое решение не основано на каких-либо публикациях этих СМИ и не накладывает ограничений на работу этих СМИ в США.

Госдеп поясняет, что организации, признанные иностранными миссиями "должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в США".

В госдепе напоминают, что в феврале 2020 года этот статус был придан китайскому информационному агентству "Синьхуа", Международному радио Китая, China Global Television Network, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.

Теги: #сми #сша #китай
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