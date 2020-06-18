Политика

14:00 18.06.2020

Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

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Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции, введенные Евросоюзом после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.

Соответствующую информацию обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Твиттере.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Мы это ценим! Нам необходимо усилить давление за нарушения прав человека, незаконную выдачу паспортов, строительство Керченской железной дороги, российские выборы в Крыму", - написал он.

Решение было принято в четверг по письменной процедуре.

Ранее это решение было одобрено послами стран-членов Европейского Союза.

Как сообщалось, после незаконной аннексии РФ Крыма и Севастополя в июне 2014 года ЕС ввел ограничительные меры, которые применяются к компаниям и физическим лицам ЕС на территории территорией Крыма и Севастополя. В частности, под санкции подпадают импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме случаев чрезвычайных ситуаций, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов; запрещается предоставление технической помощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих секторах.

"Крымский пакет" санкций продлевается на год и является составляющей политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

Теги: #рф #санкции #ес #крым #кулеба
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