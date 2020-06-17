Политика

19:04 17.06.2020

Зеленский на видеосаммите Восточного партнерства будет поднимать конкретные темы, в том числе, о стратегическом взаимодействии Украины с ЕС – замглавы ОП

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Зеленский на видеосаммите Восточного партнерства будет поднимать конкретные темы, в том числе, о стратегическом взаимодействии Украины с ЕС – замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Восточного партнерства в формате видеоконференции 18 июня будет поднимать конкретные темы, в том числе, стратегические вопросы взаимодействия Украины с ЕС, отмечает заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Украина - традиционный участник Восточного партнерства. Тот участник, который всегда стремится к большей динамике в Восточном партнерстве. Мы говорим, что мы амбициозная страна-участник Восточного партнерства. И поэтому мы хотим, чтобы мероприятие прошло не ради мероприятия, а достигло конкретных результатов", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква указал, что одной из самых важных тем для обсуждения будет то, каким образом координировать усилия членов ЕС и "восточных партнеров" при реагировании на пандемию коронавируса.

"Как известно, Украина предоставляла и гуманитарную помощь определенным членам ЕС, и свои транспортные самолеты для доставки такой помощи в другие страны ЕС. У нас были положительные примеры помощи нашей стране от ЕС во время пандемии: EUR190 млн в качестве гуманитарной помощи плюс EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи. Все это мы должны институциализировать, понимая, что подобные пандемии, к сожалению, могут повториться", - пояснил он.

Замглавы ОП также подчеркнул, что на повестке дня диалога Украины с ЕС остаются и стратегические вопросы: перспектива членства для Украины, перспектива расширения доступа украинских товаров на рынки ЕС и, конечно, поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. "И об этом будет говорить президент во время своего выступления на видеоконференции Восточного партнерства", - отметил он.


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #президент #восточное_партнерство
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