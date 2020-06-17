Политика

13:25 17.06.2020

Рада избрала Потураева председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики

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Рада избрала Потураева председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики

Верховная Рада приняла постановление №3641, которым избрала народного депутата фракции "Слуга народа" Никиту Потураева председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики, а его коллегу Павла Сушко заместителем председателя соответствующего комитета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" за такое решение проголосовал 281 народный депутат.

Напомним, предыдущий председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко был избран министром культуры и информационной политики в четверг, 4 июня.

Теги: #потураев #комитет #рада
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