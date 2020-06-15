Порошенко на суде о госизмене Януковича: попытки снять с РФ ответственность за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе недопустимы

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" возмущен попытками стороны защиты экс-президента Виктора Януковича оправдать российскую агрессию и переложить ответственность на Украину за незаконную аннексию Крыма и оккупацию на Донбассе, сообщает пресс-служба партии.

"Попытка не признавать российскую агрессию, которая звучит в зале Киевского апелляционного суда, является антигосударственной и антиконституционной. В течение всех 5 лет на всех международных площадках был признан факт российской агрессии в Крыму, которая началась 20 февраля 2014. Захват Крыма де-факто был завершен 27-28 февраля. Я лично свидетельствую о том, что Крым был захвачен русскими войсками во время моего визита", - заявил Порошенко в понедельник в ходе свидетельских показаний в апелляционном суде по делу о государственной измене Януковича.

Порошенко сообщил, что когда прибыл в Крым, лично видел российские войска, располагал информацией об их присутствии на аэродроме в Симферополе, о десантных кораблях из Новороссийска.

"Если вы проанализируете информацию, которая стала публичной, о перехвате разговоров руководства РФ… они давали четкие указания об атаке на меня и недопуске в Симферополь… Но меня это не остановило, и я провел все необходимые встречи в Крыму. Кстати, я был единственным, который приехал из этой миссией. Когда я вернулся в Украину, внес предложения немедленно организовать консультативную группу, в которой представители Верховной Рады Крыма принять участие не смогли, потому Крым уже находился под оккупацией", - напомнил лидер партии "Европейская солидарность".

Он также обратил внимание суда, что в то время уже было совершено убийство активиста - крымского татарина - во время массовых акций, организованных оккупационными властями.

"Решение президента Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществлением агрессии сделало его преступником. Преступление Януковича было продемонстрировано 1 марта 2014 российским представителем на Совете безопасности ООН. Тогда представитель российской власти продемонстрировал письмо, которым Янукович приглашал оккупационные войска на территорию Украины, которые предприняты попытки легитимизировать российскую агрессию в Крыму", - подытожил Порошенко.