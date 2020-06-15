Политика

11:21 15.06.2020

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

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Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия в новой редакции с оговорками, что Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления, сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Насилие в отношении женщин является нарушением прав человека, а также одной из форм дискриминации. И проявления домашнего насилия является угрозой для семей и семейных ценностей. Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции в новой редакции с оговорками, что Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления", - сказала Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, прогнозирует ли министр принятие данного документа, она ответила, что, кроме противников ратификации конвенции, есть большое количество и сторонников, в том числе и народных депутатов.

"Мы предложили компромиссный вариант с учетом интересов украинского общества. Поэтому надеемся на поддержку", - подчеркнула Лазебная.

Как сообщалось, в мае 2019 года руководители 24 дипломатических миссий в Украине констатировали уязвимость ЛГБТИК-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир) перед сексуальной дискриминацией, включая преступления на почве ненависти. Дипломаты также призывают Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и совершить другие необходимые шаги для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер.

Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч.3 ст.105 Регламента Верховной Рады он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года, в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В начале июня в ответе на петицию в Офисе президента заявили, что Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после предоставления Министерством иностранных дел Украины.

Полный текст интервью с Лазебной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #минсоцполитики #насилие #лазебная
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