Ермак обсудил с внешнеполитическим советником Макрона детали Минского переговорного процесса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн в ходе встречи в Париже подробно обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, украинскую делегацию, которая проводит ряд встреч в Париже, возглавляет вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также в ее состав входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Так, Ермак и Бонн обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца 2020 года.

Отмечается, что руководитель ОП рассказал об усилиях Украины относительно интенсификации Минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации.

"Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в Нормандской формате. Сегодня усиление нашей координации является очень важным", - сказал он.

Также стороны подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в Нормандской формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине, и согласились с необходимостью скорейшего ее проведения.

Помимо прочего, стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран Нормандской четверки в ближайшие недели.