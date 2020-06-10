Врученное Порошенко подозрение касается дела о незаконном назначении Семочко

Подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, о вручении которого заявили в Государственном бюро расследований (ГБР), касается дела о возможном незаконном назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.

"Дело о котором идет речь - это дело о назначении господина Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Это абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле - это юридический трэш", - заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"У Венедиктовой ушло почти три месяца, чтобы принять решение и чтобы подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает - я уверен, - что подписание такого безосновательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", - подчеркнул Новиков.

В комментарии журналистам начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок в свою очередь сказал: "В помещении центрального аппарата ГБР Петру Порошенко следователи ГБР вручили письменное уведомление о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий".