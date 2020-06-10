Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

Сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований, сообщил его адвокат Илья Новиков.

"На самом деле был план вручить Порошенко уведомление о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора, кстати, не представив свои полномочия… и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком, и сейчас Петр Порошенко покинул помещение ГБР", - сказал Новиков на выходе из ГБР.

Адвокат подчеркнул, что полномочия на вручение подозрения есть только у генерального прокурора.

Между тем в соцсетях ГБР сообщило: "11:40 прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины".