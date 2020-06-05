Политика

16:33 05.06.2020

Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

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Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

Аргументы США по санкциям для "Северного потока 2" имеют много общего с "фейковыми новостями" и мало общего с реальностью, заявил председатель Восточного комитета германской экономики, объединяющем представителей бизнеса, работающего с Россией, Оливер Хермес.

"Политические аргументы, которые представители США приводят в противовес проекту "Северный поток 2", имеют много общего с "фейк ньюс" и мало относятся к реальности", - заявил Хермес, слова которого приводит пресс-служба комитета.

"Северный поток 2" не угрожает европейской энергобезопасности, а посредством дополнительных объемов газа дает возможность стабильности европейским домохозяйствам и предприятиям при росте спроса", - подчеркнул он.

Кроме того, сказал Хермес, газопровод поможет ЕС быстрее достичь целей по улучшению климата.

По его словам, США много лет утверждает, что Германия станет заложником энергетических отношений с Россией. "Доказательства этому до сих пор нет", - сказал он.

Накануне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Теги: #сша #северный_поток_2 #фрг #германия
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