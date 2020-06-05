Политика

11:51 05.06.2020

На парламентских выборах "Слугу народа" поддержали бы 29,9% украинцев, ОПЗЖ – 15,8%, "Евросолидарность" – 13,5%, "Батькивщину" – 11,6%, "Силу и честь"- 6,9% - опрос КМИС

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На парламентских выборах "Слугу народа" поддержали бы 29,9% украинцев, ОПЗЖ – 15,8%, "Евросолидарность" – 13,5%, "Батькивщину" – 11,6%, "Силу и честь"- 6,9% - опрос КМИС

Если бы сейчас в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то 29,9% среди определившихся с выбором украинцев поддержали бы партию "Слуга народа", 15,8% - "Оппозиционную платформу – За жизнь", 13,5% - "Европейскую солидарность", 11,6% - "Батькивщину", 6,9% - партию "Сила и честь".

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 по 30 апреля и презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", 4,9% определившихся проголосовали бы за Радикальную партию, 4,7% - за "Свободу", 3,6% - за "Партию Шария", 2,8% - за "Голос", 2,7% - за "Украинскую стратегию Гройсмана", 2,2% - за "Оппозиционный блок", 1,5% - за другую партию.

Среди всех опрошенных 19,6% поддержали бы партию "Слуга народа", 10,4% - ОПЗЖ, 8,9% - "Европейскую солидарность", 7,6% - "Батькивщину", 4,5% - партию "Сила и честь".

3,2% от всех респондентов проголосовали бы за Радикальную партию, 3,1% - за "Свободу", 2,4% - за "Партию Шария", 1,9% - за "Голос", 1,8% - за "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,4% - за "Оппозиционный блок", 1% - за другую партию

При этом 16,9% от всех опрошенных не определились с выбором, 11,4% - не голосовали бы, 3,2% испортили бы бюллетень, 2,7% - отказались ответить.

Опрос КМИС проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% - для показателей близких к 25%, 1.7% - для показателей близких к 10%, 1.1% - для показателей близких к 5%.

Теги: #опрос #выборы
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