Политика

18:47 04.06.2020

Председатель Евросовета решил регулярно обращаться напрямую к гражданам ЕС

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Председатель Евросовета решил регулярно обращаться напрямую к гражданам ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, который ровно полгода назад избран лидерами 27 стран ЕС, решил регулярно обращаться с информационными посланиями непосредственно к гражданам союза.

"Существует удивительный парадокс в восприятии Европейского союза. С одной стороны, нашим согражданам решительно нравятся возможности, которые ЕС им предоставляет - такие как свободное передвижение по континенту, будь то для отдыха или работы. Возможен и выбор места жительства в другой стране", - отмечает он в первом обращении, опубликованном в четверг.

Мишель напоминает и о других достижениях европейской интеграции: единой валюте евро, программах Erasmus и Leonardo для учащейся молодежи.

"С другой стороны, иногда трудно понять, как работает Европейский союз с его сложными процессами принятия решений", - признает глава Евросовета.

Он считает глубоко ошибочным впечатление об удаленности "Брюсселя" от граждан союза. В действительности законы ЕС принимаются легитимными правительствами 27 стран и Европарламентом, который избран прямым голосованием 450 миллионов граждан.

"Однако факт остается фактом: граждане часто жалуются, что они недостаточно хорошо осведомлены о делах ЕС", - констатирует Мишель, объясняя решение напрямую информировать публику о действиях на своем посту.

Теги: #ес #евросовет
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