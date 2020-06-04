Украина никогда не пойдет на какие-либо особые статусы оккупированных территорий по российскому сценарию – глава МИД

Украина никогда не пойдет ни на какие-либо особые статусы оккупированных территорий по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают ее суверенитет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины, но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет", - написал министр в Facebook в четверг, подводя итоги его визита в Берлин.

По его словам, украинская делегация в Берлине также четко заявляла о том, что Украина не будет переходить красные линии своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на вымышленную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций", - подчеркнул Кулеба.

Также он указал на важность того, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что "основным приоритетом является внедрение длительного и верифицированного прекращения огня".

"Важно, что это прозвучало именно от моего немецкого коллеги Хайко Мааса. То есть наши взгляды на принцип "сначала безопасность" совпадают", - написал глава МИД.

Как сообщалось, 2 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица вместе посетили Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыму и результатов договоренностей "нормандского формата".