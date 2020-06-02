Политика

12:16 02.06.2020

Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии заявила о недопустимости прямого диалога с российскими наемниками на Донбассе – Кулеба

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Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии заявила о недопустимости прямого диалога с российскими наемниками на Донбассе – Кулеба

Украинская делегация в Берлине во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встретилась с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер и подчеркнула недопустимость ведения прямого диалога с российскими наемниками, представителями т.н."ДНР" и "ЛНР".

"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией, проинформировали о нашем видении относительно границы и на картах, что называется, конкретно пальцами показали, где что происходит для того, чтобы наши коллеги осознавали то, что с той стороны нам противостоят российские командиры, ни донецкие, ни луганские так называемые, а именно российские командиры, которые командуют этими военными корпусами", - сказал Кулеба в прямом эфире на Facebook во вторник.

Также глава МИД добавил, что они довели "максимально четко и прозрачно" тот факт, что представители т.н."ДНР" и "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на самом деле являются российскими гражданами.

"Мы почти весь разговор, 99% времени, говорили о ситуации по безопасности на Донбассе. И глава офиса президента Андрей Ермак, вице-президент Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали министра обороны Германии о том, что на самом деле происходит на Донбассе. А вы отлично знаете, что там происходит: это системные нарушения перемирья со стороны оккупационных сил и, собственно, нежелание России, к сожалению, идти на конструктивный диалог в Трехсторонней контактной группе, несмотря на то, что Украина рядом шагов показала, что мы то как раз настроены максимально серьезно", - отметил Кулеба.

Теги: #рф #оос #кулеба #ордло
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