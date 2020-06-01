"Евросолидарность" определится с позицией по законопроекту "О столице Украины – Киеве" после ознакомления его окончательным текстом

Отношение парламентской фракции "Европейская солидарность" к законопроекту "О столице Украины – Киеве" будет зависеть от его окончательного текста, заявляет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы внесли очень много изменений в этот законопроект и наша позиция, как и всегда, будет определяться окончательным текстом законопроекта. В том варианте, котором получили в первом чтении, это было не просто неприемлемо, это было просто свинство по отношению к Киеву", - сказала Геращенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве.

По её словам, вызывает обеспокоенность то, что собираются убить децентрализацию, самоуправление и сделать столицу абсолютно подчиненной Банковой (улица в Киеве, где находится Офис президента – ИФ-У).

"Интересно, что "Слуги" (партия "Слуга Народа" - ИФ-У) массово поздравляли киевлян с днём города, днём столицы, который в последнее воскресенье мая всегда празднует Киев и эти приветственные слова ничего не стоят, когда убивается самоуправление Киева, в том числе, через законы", - отметила депутат.

Геращенко подчеркнула, что Банковая просто пытается поставить своих людей на все ключевые посты в Киеве.