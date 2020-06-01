Политика

13:45 01.06.2020

Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

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Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине, поэтому в Украине должен наступить мир, и украинская власть постоянно требует на различных уровнях прекращения обстрелов, ускорения разведения войск и разминирования.

"Целое поколение украинских детей на Донбассе растет под взрывы снарядов. Более 400 тыс. детей ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине. По нашим данным, только с начала этого года пострадали от обстрелов 10 детей. Именно поэтому мы стремимся, чтобы на украинской земле наступил мир. Постоянно требуем прекращения обстрелов, ускорения разведения войск и разминирования. Хотя хорошо понимаем, что это зависит не только от нас ", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook по случаю Дня защиты детей.

Ермак подчеркнул, что не менее важной задачей власти является помощь бедным семьям: "Дети больше всего страдают от мирового экономического кризиса, который начался с распространением пандемии и введением карантина. По расчетам Детского фонда ООН, в Украине почти каждая вторая семья с детьми попадёт в тяжелое финансовое положение".

Глава Офиса президента также указал на важность вопросов образования и охраны детского здоровья: "Карантин ухудшил доступ детей к учебе. Особенно это касается тех семей, которые не имеют доступа к Интернету. Эпидемия и ошибки медицинской реформы ухудшили доступ детей к медицинским услугам. Это ответственность каждого из нас – от правительства до конкретных чиновников, учителей, врачей и, конечно, родителей".

"А больше всего дети нуждаются, чтобы их любили. Перефразирую известное выражение: только дети, которых любят, станут взрослыми, которые способны любить", - отметил Ермак.

Теги: #дети #ермак #ордло
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