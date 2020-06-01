Политика

13:13 01.06.2020

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

1 мин читать
Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

Кабинет министров Украины намерен предложить введение экстерриториальных специальных режимов налогообложения и создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса в рамках программы стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Согласно тексту программы, обнародованному на сайте Кабмина, правительство также планирует инициировать амнистию капитала, замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также создать инструмент виртуального резидентства (e-Residency).

Среди запланированных инициатив - создание Службы финансовых расследований, автоматическое продление срока действия лицензий и разрешений, отмена некоторых видов налоговой отчетности, если эти данные могут быть взяты из реестров, а также оптимизация налогового администрирования и статистической отчетности.

Помимо этого, правительство намерено предложить временный запрет на плановые налоговые проверки бизнеса и усовершенствовать законодательство относительно BEPS.

Теги: #налоги #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 30.05.2020
Кабмин Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы участниками ВНО

Кабмин Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы участниками ВНО

18:59 29.05.2020
Кабмин проводит стратегическую сессию по программе деятельности правительства, присутствуют Зеленский и Разумков - источник

Кабмин проводит стратегическую сессию по программе деятельности правительства, присутствуют Зеленский и Разумков - источник

22:21 28.05.2020
Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

21:23 28.05.2020
Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии коронавируса с условием дальнейшей доработки

Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии коронавируса с условием дальнейшей доработки

17:29 28.05.2020
В деле об уклонении от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике появились еще двое подозреваемых – НАБУ

В деле об уклонении от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике появились еще двое подозреваемых – НАБУ

16:34 28.05.2020
Минобороны предложило рассмотреть вопрос о передаче объектов "Укрбуда" на заседании Кабмина

Минобороны предложило рассмотреть вопрос о передаче объектов "Укрбуда" на заседании Кабмина

18:50 27.05.2020
Глава профильного комитета отрицает распространение правил КИК на стартапы

Глава профильного комитета отрицает распространение правил КИК на стартапы

16:40 27.05.2020
Украинские виноградари и виноделы призывают власти страны снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли

Украинские виноградари и виноделы призывают власти страны снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли

15:56 27.05.2020
Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

15:48 27.05.2020
Правительство Украины внесло Панаму в список оффшорных зон

Правительство Украины внесло Панаму в список оффшорных зон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

ПОСЛЕДНЕЕ

Языковой закон должен учитывать позиции всех - Разумков

"Евросолидарность" определится с позицией по законопроекту "О столице Украины – Киеве" после ознакомления его окончательным текстом

Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Зеленский: День защиты детей – это не только 1 июня, это должен быть каждый день

Зеленский утвердил положение о Совете экспертов по энергобезопасности и назначил секретаря СНБО Данилова его главой

Приглашение Авакова на заседание фракции "Слуга народа" не ожидается - Корниенко

"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

"Слуга народа" предлагает рассмотреть программу действий правительства в четверг - Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА