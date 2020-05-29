Белорусы не будут голосовать за президента-женщину, считает Лукашенко

Белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина, полагает действующий глава государства Александр Лукашенко.

"У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

При этом Лукашенко скептически высказался о роли и влиянии экс-президента Литвы Дали Грибаускайте. "У нас (. . .) - не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика", - сказал он.

"У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - подчеркнул Лукашенко.

В то же время он отметил, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, хорошо организован сбор подписей для выдвижения. "Они (женщины-претенденты - ИФ) тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся", - сказал Лукашенко.

К сегодняшнему дню сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.

Ранее ЦИК республики зарегистрировал инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатами действующего президента Лукашенко, экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня, председателя движения "За Свободу" Юрия Губаревича, экс-депутата Анны Канопацкой, сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольги Ковальковой. Кроме того, были зарегистрированы группы фермера Юрия Ганцевича, пенсионера Владимира Непомнящих, зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Натальи Кисель, безработной Светланы Тихановской, а также тату-мастера и рок-музыканта Александра Таболича.