Кулеба передал Орбану от Зеленского приглашение посетить Киев и проект совместного меморандума

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Будапешт передал официальное приглашение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить Украину в удобное для него время, и предположил, что такой визит может состояться в июле текущего года.

"Сегодня я передал официальное приглашение президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину в удобное для него время. Но я думаю, что тут мы с Петером возьмем на себя инициативу и порекомендуем нашим лидерам, то самое удобное время, которое по нашим подсчетам наступит где-то в июле этого года", - сказал Кулеба в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что он также передал проект совместного меморандума венгерской стороне.

"Мы ждем визита премьер-министра Орбана в Украину. Я был рад передать сегодня Петеру проект совместного меморандума, над которым мы будем работать. И мы договорились о возобновлении тех трех органов, которые Петер упомянул, которые должны подготовить максимально содержание, наполнение того, о чем в конце концов договорятся наши лидеры во время их личной встречи", - отметил Кулеба.