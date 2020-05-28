Новые санкции США на проект "Северный поток-2" не изменят планов России по этому газопроводу, заявляют в Кремле

В Кремле "чрезвычайно негативно" восприняты сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", но на планы его строительства это не повлияет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия станут очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США.

"Первое. По "Северному потому-2" планы не менялись. Второе. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно - оно чрезвычайно негативно", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы считаем, что подобные устремления являются ни чем иным как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", - заключил представитель Кремля.

Газета Hаndelsblatt со ссылкой на покидающего пост посла США в ФРГ Ричарда Гренелла ранее сообщила, что Вашингтон изучает возможность введения новых санкций против газопровода "Северный поток-2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.

19 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода, в Берлине известна. Маас сказал, что в Берлине никаких предупреждений из посольства США на этот счет не получали.