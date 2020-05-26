Политика

19:38 26.05.2020

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

2 мин читать
Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

Семь послов США в Украине подписали совместное обращение в поддержку украино-американского сотрудничества. Оно было обнародовано пресс-службой Атлантического совета.

В своем обращении послы отметили, что за последние 30 лет США и Украина смогли создать масштабные и крепкие отношения, которые служат интересам обеих стран.

"Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, которые заключаются в укреплении стабильности и безопасности в Европе", - подчеркивается в заявлении.

Послы отметили, что двусторонние отношения с Украиной пользуются широкой двупартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и на уровне президентов и от Республиканской, и от Демократической партии.

"Годами мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов Президента Соединенных Штатов в 2020 году. Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран ", - ", - отмечается в обращении.

"Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и удалят наши страны друг от друга", - отмечают послы США в Украине.

Заявление было сделано в ответ на совместное заявление украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между странами, инициированное Киевским форумом безопасности. Его подписали первый посол США в Украине Роман Попадюк, третий посол США в Украине Стивен Пайфер, четвертый посол США в Украине Карлос Паскуаль, пятый посол США в Украине Джон Хербст, шестой посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой посол США в Украине Джон Теффт и девятый посол США в Украине Мари Йованович.

Теги: #сша #сотрудничество #поддержка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 26.05.2020
Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

19:29 26.05.2020
Советник президента Латвии заверила замглавы ОП в неизменности поддержки территориальной целостности Украины и сохранении санкций против РФ

Советник президента Латвии заверила замглавы ОП в неизменности поддержки территориальной целостности Украины и сохранении санкций против РФ

10:58 26.05.2020
Запуск нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС может быть перенесен из-за непогоды

Запуск нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС может быть перенесен из-за непогоды

03:37 26.05.2020
Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

16:06 25.05.2020
Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

09:38 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

09:37 25.05.2020
ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

08:39 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

21:34 24.05.2020
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

19:22 24.05.2020
США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, направленную на реализацию закрепленного Конституцией курса Украины на членство в альянсе

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, убежден замглавы МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, направленную на реализацию закрепленного Конституцией курса Украины на членство в альянсе

43,3% киевлян считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, 35,4% - что неправильно развивается ситуация в Киеве – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

Тимошенко выступает за скорейшее введение в Украине обязательного медицинского страхования

Депутат Корявченков ("Юзик") задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019г и $100 тыс. наличных, внес 300 тыс. грн в избирательный фонд Зеленского

Президент Европарламента призвал Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию не экономить на преодолении коронакризиса

Нацсовет обеспокоен невыполнением украинскими телеканалами действующих норм языкового законодательства

Азия может занять доминирующие позиции в мире в 21-м веке - Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА